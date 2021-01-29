ВИДЕО | Собранные в Кристийне в рекордном количестве елки превратятся в зеленую энергию

Старейшина Кристийне Яанус Рийбе поблагодарил всех горожан, кто отнесли свои ёлки в пункты сбора, и подчеркнул, что данный проект является также важным с точки зрения развития экологического мышления.

”Если раньше старые ёлки просто публично сжигались на больших кострах во время развлекательных мероприятий, то в этом году мы пришли к гораздо более бережливому и дружелюбному к природе решению, которое позволит сделать вклад в тепло и свет в домах всех таллиннцев”, — отметил Рийбе.

В пятницу, 29 января, в сердце района Кристийне — парке Ряэгу, — начнется подготовка к проведению Фестиваля света Кристийне. Световые инсталляции останутся в парке на две недели, и каждый желающий сможет в подходящее ему время ими полюбоваться. Наряду с этим в парке будут построены несколько интересных объектов из части собранных елок, при новом понижении температуры воздуха заново залит каток и сооружена горка для катания на санках. Это мероприятие продлится до Дня всех друзей (14 февраля) и проводится в благодарность жителям Кристийне, которые принесли свои использованные новогодние ёлки в пункты сбора.