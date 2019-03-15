ВИДЕО | Снимающие в Новой Зеландии фильм эстонцы оказались на месте теракта: ”тут словно эпицентр военных действий”

”Мы находимся в центре Крайстчёрча, где считанные часы назад произошло массовое убийство. 28-летний гражданин Австралии открыл в мечети огонь. Еще более страшным произошедшее делает то, что убийца снимал и вел прямую трансляцию в Facebook. Он несколько раз возвращался в свою машину перезаряжать оружие и возвращался в мечеть с четкой целью убить раненых”, — передает Лауметс.

По его словам, сейчас место происшествия более смахивает на эпицентр военных действий. Школы, музеи и прочие публичные учреждения закрыты.