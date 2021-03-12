12.03.2021, 16:20

ВИДЕО | Смотрите сами! С какой нагрузкой работает отделение экстренной медицины во время пандемии

 (2)
EST 1

5 марта в социальных сетях стали распространяться фотографии длинных очередей из машин скорой помощи возле отделения экстренной помощи Ида-Талиннской центральной больницы. По просьбе Delfi больница предоставила видео, которое наглядно иллюстрирует нагрузку, с которой скорая работает во время пандемии.

Запись охватывает промежуток с 14 до 22 часов.

Кроме того, предлагаем вашему вниманию репортаж из ковид-отделении Ида-Таллиннской центральной больницы.

За минувшие сутки в Эстонии были проанализированы 7237 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1358, то есть 18,8% от общего количества тестов.

Читайте также:

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Читайте также: