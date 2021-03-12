ВИДЕО | Смотрите сами! С какой нагрузкой работает отделение экстренной медицины во время пандемии

Запись охватывает промежуток с 14 до 22 часов.
Кроме того, предлагаем вашему вниманию репортаж из ковид-отделении Ида-Таллиннской центральной больницы.
За минувшие сутки в Эстонии были проанализированы 7237 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1358, то есть 18,8% от общего количества тестов.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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