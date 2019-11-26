ВИДЕО | Смотрите, как Зеленский шутил на пресс-конференции с Керсти Кальюлайд(40)
Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд ответил на вопросы журналистов. Комментируя серьезные темы не обошлось без доли юмора.
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