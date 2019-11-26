26.11.2019, 15:35

ВИДЕО | Смотрите, как Зеленский шутил на пресс-конференции с Керсти Кальюлайд

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Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд ответил на вопросы журналистов. Комментируя серьезные темы не обошлось без доли юмора.

Так, когда прозвучал вопрос про Трампа, Зеленский удивился, почему в Эстонии всех интересует Трамп. Он подтвердил, что уже два раза говороил по телефону с президентом США Дональдом Трампом. "У меня было два телефонных разговора с господином президентом США, а может появится и третий", - не исключил Зеленский и добавил: "Так бывает".

Также Зеленский прокомментировал телефонный разговор, который состоялся накануне с президентом РФ Владимиром Путиным.

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