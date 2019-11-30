30.11.2019, 15:31

ВИДЕО | Смотрите, как выглядит поездка по недавно открывшейся Рейди теэ

 (22)
EST 2

Фотограф Delfi проехал на автомобиле по открывшейся в пятницу Рейди теэ. Приглашаем читателей также посмотреть, как выглядит новая улица Таллинна.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: