ВИДЕО | Смотрите, как выглядит поездка по недавно открывшейся Рейди теэ

Фотограф Delfi проехал на автомобиле по открывшейся в пятницу Рейди теэ. Приглашаем читателей также посмотреть, как выглядит новая улица Таллинна.
Фотограф Delfi проехал на автомобиле по открывшейся в пятницу Рейди теэ. Приглашаем читателей также посмотреть, как выглядит новая улица Таллинна.
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