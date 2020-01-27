27.01.2020, 21:30

ВИДЕО: Смотрите, как в Пыхья-Таллинне на празднике сжигали деревянную крысу


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В субботу в столичном Пыхья-Таллинне возле Летной гавани состоялся праздник сожжения новогодних елок. Зрители посмотрели на огненное шоу и проводили 2019 год. Смотрите видео!

Красочное шоу, приуроченное к отмечающемуся по восточному календарю началу года Металлической Крысы, организовала районная управа Пыхья-Таллинна.

Авторы огненной скульптуры — Маргус Контус, Каспар Раннаяэре и Ирис Мюнтель. В рамках огненного шоу выступили также Сильвер Ульвик (барабаны) и Мари Меэнтало (флейта).


Видео: Евгения Ильина, Массимо Андреони, Олег Беседин

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