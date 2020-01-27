ВИДЕО: Смотрите, как в Пыхья-Таллинне на празднике сжигали деревянную крысу

Красочное шоу, приуроченное к отмечающемуся по восточному календарю началу года Металлической Крысы, организовала районная управа Пыхья-Таллинна.

Авторы огненной скульптуры — Маргус Контус, Каспар Раннаяэре и Ирис Мюнтель. В рамках огненного шоу выступили также Сильвер Ульвик (барабаны) и Мари Меэнтало (флейта).



Видео: Евгения Ильина, Массимо Андреони, Олег Беседин