27.01.2020, 21:30
ВИДЕО: Смотрите, как в Пыхья-Таллинне на празднике сжигали деревянную крысу
В субботу в столичном Пыхья-Таллинне возле Летной гавани состоялся праздник сожжения новогодних елок. Зрители посмотрели на огненное шоу и проводили 2019 год. Смотрите видео!
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