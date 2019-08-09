ВИДЕО: Смотрите, как в Псковском озере купается медведь!

В четверг утром в Псковском озере плавал медведь. Его заметили пограничники Лыунаской префектуры.
Медведь почти не обратил внимание на патрульных и спокойно поплыл дальше.
Неожиданная встреча удивила, скорее, пограничников. Они раньше встречались с лосем и другими лесными животными, но не с медведем.
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