09.08.2019, 13:50

ВИДЕО: Смотрите, как в Псковском озере купается медведь!

 (1)
rus.delfi.ee
EST
Alaveski loomapargi loomad, juuni 2019
Alaveski loomapargi loomad, juuni 2019Foto: Anton Klink, anton.klink@gmail.com

В четверг утром в Псковском озере плавал медведь. Его заметили пограничники Лыунаской префектуры.

Медведь почти не обратил внимание на патрульных и спокойно поплыл дальше.

Неожиданная встреча удивила, скорее, пограничников. Они раньше встречались с лосем и другими лесными животными, но не с медведем.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: