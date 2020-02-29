ВИДЕО | Смотрите, как в Ласнамяэ отмечали Масленицу
В парк Паэ по случаю Масленицы прошли традиционные гуляния с играми, конкурсами, ярмаркой и концертом Артема Савицкого.
В парк Паэ по случаю Масленицы прошли традиционные гуляния с играми, конкурсами, ярмаркой и концертом Артема Савицкого.
Своими красочными выступлениями гостей праздника порадовали такие творческие коллективы, как фольклорный ансамбль ”Былица”, группа народного танца Kiili kirjud, детская вокальная студия DeLight, цыганская танцевальная труппа Аler с вокалистами и хореографическая студия ”Лотос”.
Главным исполнителем на Масленице в Ласнамяэ стал эстонский певец Артем Савицкий. Также в развлекательной программе были веселые конкурсы, традиционные масленичные игры, танцы, хороводы и ярмарка.
Большой масленичный праздник завершился обрядом сожжения чучела.
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