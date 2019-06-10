ВИДЕО: Смотрите, как прошло открытие пляжного сезона в Нарва-Йыэсуу

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В воскресенье, 09 июня, на пляже Нарва-Йыэсуу состоялось официальное открытие пляжного сезона. Для гостей и жителей города была подготовлена увлекательная программа.