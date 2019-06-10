10.06.2019, 20:17
ВИДЕО: Смотрите, как прошло открытие пляжного сезона в Нарва-Йыэсуу
В воскресенье, 09 июня, на пляже Нарва-Йыэсуу состоялось официальное открытие пляжного сезона. Для гостей и жителей города была подготовлена увлекательная программа.
В программу мероприятия входил также товарищеский матч по пляжному футболу между командами мэров — Нарвы (Алексея Евграфова) и Нарва-Йыэсуу (Максима Ильина).
Захватывающую игру показали обе команды, забившие в общей сложности 20 мячей! Команда Нарвы выиграла со счетом 11:9.
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