10.06.2019, 20:17

ВИДЕО: Смотрите, как прошло открытие пляжного сезона в Нарва-Йыэсуу


rus.delfi.ee
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В воскресенье, 09 июня, на пляже Нарва-Йыэсуу состоялось официальное открытие пляжного сезона. Для гостей и жителей города была подготовлена увлекательная программа.

В программу мероприятия входил также товарищеский матч по пляжному футболу между командами мэров — Нарвы (Алексея Евграфова) и Нарва-Йыэсуу (Максима Ильина).

Захватывающую игру показали обе команды, забившие в общей сложности 20 мячей! Команда Нарвы выиграла со счетом 11:9.

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