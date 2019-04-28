ВИДЕО: Смотрите, как проходила эвакуация перевернувшейся в субботу фуры с новыми автомобилями Mercedes

У водителя обнаружили признаки употребления алкоголя, сказал Delfi пресс-секретарь полиции. Поскольку водитель пострадал в ДТП, его увезли с места происшествия под опеку медиков.

Полиция фуру и автомобили увозить не будет, сообщили вчера Delfi, владелец сам должен приехать за ними. Читатель Delfi поделился с нами видеороликами, зафиксировавшими, как происходила эвакуация грузовика с автомобилями.