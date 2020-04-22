22.04.2020, 11:49
ВИДЕО: Смотрите, как под покровом ночи в Теллискиви сносят легендарную стену!(5)
В ночь на вторник была снесена старая стена, которая отделяла Творческий городок Теллискиви от железной дороги.
В ночь на вторник была снесена старая стена, которая отделяла Творческий городок Теллискиви от железной дороги.
Стена располагалась на территории PLKV Invest. Представитель фирмы Аго Силде сказал Delfi, что стена находилась в аварийном состоянии и представляла опасность, поэтому ее пришлось снести.
На месте стены, по его словам, появится сеточный забор.
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