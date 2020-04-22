ВИДЕО: Смотрите, как под покровом ночи в Теллискиви сносят легендарную стену!

Стена располагалась на территории PLKV Invest. Представитель фирмы Аго Силде сказал Delfi, что стена находилась в аварийном состоянии и представляла опасность, поэтому ее пришлось снести.

На месте стены, по его словам, появится сеточный забор.

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