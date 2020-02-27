27.02.2020, 17:53

ВИДЕО | Смотрите, как очищают от возможной заразы автобус Lux Express

 (7)
EST

Сегодня утром стало известно, что в среду больной коронавирусом уроженец Ирана прибыл в Таллинн автобусом Lux Express из Риги. В автобусе провели обычную уборку и разрешили продолжить рейс.

А как выглядит обычная уборка? Один из руководителей Lux Express объяснил, но добавил, что раз в месяц в автобусе проводят генеральную уборку.

Автобус, который перевозил зараженного иранца, также отправят на специальную дезинфекцию.

Читайте также: