ВИДЕО | Смотрите, как очищают от возможной заразы автобус Lux Express

Сегодня утром стало известно, что в среду больной коронавирусом уроженец Ирана прибыл в Таллинн автобусом Lux Express из Риги. В автобусе провели обычную уборку и разрешили продолжить рейс.
А как выглядит обычная уборка? Один из руководителей Lux Express объяснил, но добавил, что раз в месяц в автобусе проводят генеральную уборку.
Автобус, который перевозил зараженного иранца, также отправят на специальную дезинфекцию.
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