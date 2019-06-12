12.06.2019, 09:30
ВИДЕО | Смотрите, как на фабрике в Вырумаа делают обувку для танцоров предстоящего Праздника песни и танца(4)
Эстонская торговая марка OmaKing продолжает производство легендарной обуви - постал - Toots ja Teele. На юбилейном Празднике песни и танца эстонские танцоры будут обуты в посталы именно этой компании.
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