12.06.2019, 09:30
ВИДЕО | Смотрите, как на фабрике в Вырумаа делают лапти для танцоров предстоящего Праздника песни и танца(3)
Эстонская торговая марка OmaKing продолжает производство легендарных лаптей Toots ja Teele. На юбилейном Празднике песни и танца эстонские танцоры будут обуты в лапти именно этой компании.
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