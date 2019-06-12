12.06.2019, 09:30

ВИДЕО | Смотрите, как на фабрике в Вырумаа делают лапти для танцоров предстоящего Праздника песни и танца

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rus.delfi.ee
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Эстонская торговая марка OmaKing продолжает производство легендарных лаптей Toots ja Teele. На юбилейном Празднике песни и танца эстонские танцоры будут обуты в лапти именно этой компании.

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