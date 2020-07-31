ВИДЕО | Смотрите, как будет выглядеть Долина тигров в Таллиннском зоопарке

В связи с участием в программе размножения вымирающих видов, амурский тигр Поотсманн из Таллиннского зоопарка находится сейчас в одном из зоопарков Чехии. По завершению программы и строительства Долины тигров он вернется в Таллиннский зоопарк и обретет здесь достойные условия проживания.
Долина тигров будет уникальным для Европы явлением. Первоначальная его концепция разрабатывалась вместе с американским зоодизайнером Юлией Ханулиаковой. Долина тигров будет иметь площадь в 2,2 га, а общая стоимость ее создания измеряется 2 миллионами евро.
В Долине тигров планируется разместить кафе и три зоны отдыха, где дети в игровой форме будут приобретать знания о природе.
Согласно сегодняшним планам, Долина тигров будет построена в 2022 году. Однако в случае подобного масштабного проекта этот срок нужно считать ориентировочным.
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