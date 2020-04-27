27.04.2020, 19:33

ВИДЕО: Смотрите, как Александра Ивашкевича поздравили с 60-летием!


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ВИДЕО: Смотрите, как Александра Ивашкевича поздравили с 60-летием!
Скриншот

27 апреля ведущий актер Русского театра Эстонии Александр Ивашкевич отмечает свой 60-й день рождения.

В связи со сложившейся ситуацией в мире, премьера спектакля «Моя прекрасная леди», приуроченная к юбилею актера, была перенесена на осень.

Однако творческий коллектив Русского театра Эстонии приготовил для Александра юбилейное поздравление длиною в одноактный спектакль, вспомнив самые яркие роли и эпизоды из актерской жизни юбиляра.

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