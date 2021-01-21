ВИДЕО | "Следующие два месяца будут трудными". Последняя пресс-конференция уходящего правительства

Юри Ратас начал с того, что от имени правительства пожелал успехов новому президенту США Джо Байдену и его команде. Он отметил, что для Эстонии очень важно, чтобы отношения между ЕС и Америкой стали еще крепче.

Далее премьер сказал, что сейчас самая важная тема — вакцинация на фоне пандемии коронавируса. Он отметил, что вакцинация должна проходить максимально возможными темпами. Департаменту здоровья было выделено 15,6 млн евро. Также дополнительные средства были выделены Министерству образования и науки и Министерству культуры. Поддержка будет оказана и экономической сфере.

В конце своего выступления Ратас поблагодарил народ. ”Спасибо жителям Эстонии за эти четыре года. Это была большая честь и ответственность для меня. Это очень мотивировано, когда ты каждый день встаешь и думаешь, какой вопрос мы будем решать сегодня, чтобы жизнь в Эстонии стала лучше”, — сказал Ратас.

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, принимавший участие по видеомосту, также поздравил Байдена и напомнил о том, что завтра в Эстонию прибывает Светлана Тихановская. Он посоветовал следующему правительству направить выигранные в результате пенсионной реформы средства на покрытие долговых обязательств страны. Что касается коронавируса, то, по словам Рейнсалу, впереди — трудные два месяца, поэтому и новое правительство, и оппозиция (в том числе Isamaa, членом которой Рейнсалу является) должны объединить силы для борьбы с пандемией.

Министр культуры Тынис Лукас отметил, что для сферы культуры минувший год был сумасшедшим, ситуация менялась очень быстро. Лукас выразил удовлетворение тем фактом, что сферу, несмотря на ограничения, удалось сохранить максимально открытой. Министр также поблагодарил всех партнеров и пожелал Юри Ратасу ”успехов в искоренении возможной коррупции в Центристской партии”.

Все подробности отставки Юри Ратаса с поста премьер-министра Эстонии — ЗДЕСЬ.