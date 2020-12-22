ВИДЕО | Скандал на старейшей эстонской конюшне: зоофил годами насиловал лошадей и был пойман во время акта

Старейшая эстонская конюшня в Тори судится с клиентом, который обнаружил, изучая странные повреждения своей лошади, что конюшня ничего не предпринимала против зоофила, который уже давно наведывался туда по ночам. Пойманный с поличным насильник же вышел сухим из воды: его не наказали, он по-прежнему живет среди нас и даже занимается политикой, пишет Eesti Ekspress.
Предприниматель в сфере строительства дорог и заместитель старейшины волости Ляэнеранна Валло Каппак рассказывает, что около десяти лет назад пришло предложение поддержать молодого спортсмена и для него была приобретена спортивная лошадь — породистая кобыла из Венгрии по имени Жюнес.
Наездник занимался с лошадью каждый день, был нанят и тренер. Пару лет лошадь отправляли зимовать в Европу в лучшие погодные условия, но в 2018 году было решено оставить кобылу в Эстонии на постоянной основе.
В качестве места размещения была выбрана конюшня Тори. Находящаяся в 30 километрах от Пярну конюшня является самой старой в Эстонии, работает с 1856 года, и через целевое учреждение Maaelumuuseumid принадлежит Министерству сельской жизни.
Пойман с поличным — без трусов
Однако уже спустя пару недель начало происходить что-то неладное. Одним утром из конюшни сообщили, что ночью лошади выбрались из своих загонов, вспоминает Каппак. У Жюнес была рассечена бровь, кобыла хромала на одну ногу. Рентген показал перелом, от которого лошадь пришлось долго лечить.
Коневод Сирли в 2018 году тоже поместила своих лошадей на конюшне Тори. Когда произошел взлом, при котором пострадала Жюнес, лошадям Сирли повезло: их боксы остались закрытыми. Клиенты потребовали у конюшни поставить камеры, но выяснилось, что для этого нужно провести госзакупку и дела затянулись. В итоге пострадали и лошади Сирли.
Ранним утром 11 мая 2018 года оставшиеся на конюшне на ночную выжеребку сотрудники услышали, что из соседнего здания доносятся громкие и странные крики лошади.
Оказалось, что в конюшню вломился молодой человек. Он загнал одну из кобыл Сирли в угол пустого бокса, поэтому напуганное животное и издавало такие звуки.
С другой лошадью дела обстояли хуже: в ее боксе все было перевернуто вверх дном. К лошади были подтащены коробка, уздечка и веревка. Выглядело так, что кто-то пытался на нее залезть. Сирли вспоминает, что лошадь была травмирована, боялась и не могла успокоиться. Когда же Сирли начала прибирать в боксе то нашла… мужские трусы. Женщина тут же позвонила ветеринару, а находку позже отнесла в полицию.
Тренер Индрек Лоотус говорит, что выяснилось, что молодой человек и раньше проникал в конюшню — когда пострадала спортивная лошадь Жюнес. Первый раз он проник через черный вход в конюшню, и туда поставили железный кол, а после второго инцидента сотрудники конюшни обнаружили, что кол был погнут. По всей видимости, зоофил пытался снова проникнуть в конюшню через черный ход, но лишь погнул кол.
Желание овладеть лошадью было у него настолько сильным, что он полез через разбитое окно и поранил ногу о стекло, но это его не остановило. Позже его без трусов застали сотрудники конюшни на месте преступления, откуда он тут же дал деру через черный ход, откинув в сторону погнутый колышек.
Приехавшая на место полиция нашла насильника, спрятавшегося в кустах неподалеку от конюшни.
Пока клиенты и конюшня судятся, зоофил и в ус не дует
Теперь Валло Каппак судится с конюшней из-за того, что со стороны конюшни были допущены упущения и после взломов ничего не было предпринято, из-за чего от рук насильника пострадали их лошади. Он уверены, что доказательства указывают на то, что задержанный в мае 2018 года мужчина наведывался на конюшню на протяжении нескольких лет.
Тяжба до сих пор длится: Тартуский окружной суд одной инстанции встал на сторону конюшни, Тартуский уездный суд — на сторону клиента. Eesti Maaelumuuseumid SA обязали выплатить ща причиненный лошади ущерб 32 925 евро, но целевое учреждение не согласно, и дело отправилось на рассмотрение в Госсуд.
А что же насильник лошадей? В отличии от других стран Северной Европы, в Эстонии секс с животными уголовно не наказуем. Поэтому насильник вышел сухим из воды — частично, ведь ему пришлось уплатить штраф в размере 200 евро за разбитое окно при незаконном вторжении в конюшню.
Судя по его профилю в соцсетях, жизнь у него идет хорошо. Мужчина даже вступил в партию — прошлой весной он стал членом EKRE.
"Сложно представить, что он прекратит делать подобное. И почему он должен прекратить? Ведь согласно эстонским законам его действия во всех отношения нормальные. И вряд ли он единственный такой человек в Эстонии", — с сожалением констатирует Валло Каппак.
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