ВИДЕО | Скандал на старейшей эстонской конюшне: зоофил годами насиловал лошадей и был пойман во время акта

Предприниматель в сфере строительства дорог и заместитель старейшины волости Ляэнеранна Валло Каппак рассказывает, что около десяти лет назад пришло предложение поддержать молодого спортсмена и для него была приобретена спортивная лошадь — породистая кобыла из Венгрии по имени Жюнес.

Наездник занимался с лошадью каждый день, был нанят и тренер. Пару лет лошадь отправляли зимовать в Европу в лучшие погодные условия, но в 2018 году было решено оставить кобылу в Эстонии на постоянной основе.

В качестве места размещения была выбрана конюшня Тори. Находящаяся в 30 километрах от Пярну конюшня является самой старой в Эстонии, работает с 1856 года, и через целевое учреждение Maaelumuuseumid принадлежит Министерству сельской жизни.

Пойман с поличным — без трусов



Однако уже спустя пару недель начало происходить что-то неладное. Одним утром из конюшни сообщили, что ночью лошади выбрались из своих загонов, вспоминает Каппак. У Жюнес была рассечена бровь, кобыла хромала на одну ногу. Рентген показал перелом, от которого лошадь пришлось долго лечить.

Erakogu

Коневод Сирли в 2018 году тоже поместила своих лошадей на конюшне Тори. Когда произошел взлом, при котором пострадала Жюнес, лошадям Сирли повезло: их боксы остались закрытыми. Клиенты потребовали у конюшни поставить камеры, но выяснилось, что для этого нужно провести госзакупку и дела затянулись. В итоге пострадали и лошади Сирли.

Ранним утром 11 мая 2018 года оставшиеся на конюшне на ночную выжеребку сотрудники услышали, что из соседнего здания доносятся громкие и странные крики лошади.

Оказалось, что в конюшню вломился молодой человек. Он загнал одну из кобыл Сирли в угол пустого бокса, поэтому напуганное животное и издавало такие звуки.

С другой лошадью дела обстояли хуже: в ее боксе все было перевернуто вверх дном. К лошади были подтащены коробка, уздечка и веревка. Выглядело так, что кто-то пытался на нее залезть. Сирли вспоминает, что лошадь была травмирована, боялась и не могла успокоиться. Когда же Сирли начала прибирать в боксе то нашла… мужские трусы. Женщина тут же позвонила ветеринару, а находку позже отнесла в полицию.