ВИДЕО | "Ситуация в Эстонии очень плохая". Правительство ввело ряд новых ограничений

Юри Ратас начал пресс-конференцию со слов о том, что ситуация в Эстонии с коронавирусом плохая. Особенно сложная она в Ида-Вирумаа, в связи с чем премьер-министр завтра отправится в регион. Быстро растет количество госпитализированных пациентов. Уже сейчас ясно, что система здравоохранения находится под сильным ударом.

Ратас сообщил, что, принимая во внимание сложившуюся ситуацию, правительство ввело дополнительные ограничения. С субботы вдобавок к уже имеющимся ограничениям (2 плюс 2, маски, соблюдение гигиенических мер) вводится правило 50% заполняемости в торговых центрах. В 22 часа должны будут закрываться места общественного питания и места развлечения. Частные вечеринки и аренда помещений под частные мероприятия также запрещены. Министр культуры Тынис Лукас пояснил, что ограничение по части закрытия в 22 часа касаются мероприятий без стационарных мест. Таким образом, по его словам, сфера культуры (концерты, представления и т. д.) продолжит функционировать. ”Культурная жизнь будет продолжаться до 22 часов. Если мероприятие со стационарными местами длится дольше этого времени, то разрешено довести его до конца. Однако в остальных местах вся деятельность должна закончиться в указанное время”.

Кийк отметил, что каждую неделю правительство вынуждено вводить все более жесткие ограничения, но полного закрытия страны будут стараться избежать до последнего. Министр подчеркнул, что люди всегда должны оценивать, разумны ли те или иные действия, и не искать возможности законного уклонения от исполнения установленных требований.

Отвечая на вопросы журналистов, Ратас сказал, что спа пока не закрываются, поскольку правительство в своих решениях должно оценивать весь спектр (рабочие места, влияние на экономику и т. д.) и сейчас для закрытии спа нет причин. Кроме того, был разработан специальный пакет мер, которого представители сектора обещали придерживаться.

Мартин Хельме добавил, что жителям Эстонии нужно продержаться еще совсем немного, до появления вакцины. ”Нам нужно сделать так, чтобы деятельность общества продолжалась во время Рождества. Если мы сейчас все закроем, то очень сильно навредим экономике, — заявил министр. — Полное закрытие — очень эффективно, что мы видели на примере других стран, но хотят ли этого жители Эстонии? Справится ли с этим экономика? Давайте сделаем так, чтобы до этого не дошло”.