03.12.2020, 12:01

ВИДЕО | "Ситуация в Эстонии очень плохая". Правительство ввело ряд новых ограничений

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Сегодня после кабинетного заседания правительство созвало пресс-конференцию, в которой приняли участие премьер-министр Юри Ратас, министр финансов Мартин Хельме, министр иностранных дел Урмас Рейнсалу и министр социальных дел Танель Кийк.

Юри Ратас начал пресс-конференцию со слов о том, что ситуация в Эстонии с коронавирусом плохая. Особенно сложная она в Ида-Вирумаа, в связи с чем премьер-министр завтра отправится в регион. Быстро растет количество госпитализированных пациентов. Уже сейчас ясно, что система здравоохранения находится под сильным ударом.

Ратас сообщил, что, принимая во внимание сложившуюся ситуацию, правительство ввело дополнительные ограничения. С субботы вдобавок к уже имеющимся ограничениям (2 плюс 2, маски, соблюдение гигиенических мер) вводится правило 50% заполняемости в торговых центрах. В 22 часа должны будут закрываться места общественного питания и места развлечения. Частные вечеринки и аренда помещений под частные мероприятия также запрещены. Министр культуры Тынис Лукас пояснил, что ограничение по части закрытия в 22 часа касаются мероприятий без стационарных мест. Таким образом, по его словам, сфера культуры (концерты, представления и т. д.) продолжит функционировать. ”Культурная жизнь будет продолжаться до 22 часов. Если мероприятие со стационарными местами длится дольше этого времени, то разрешено довести его до конца. Однако в остальных местах вся деятельность должна закончиться в указанное время”.

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Кийк отметил, что каждую неделю правительство вынуждено вводить все более жесткие ограничения, но полного закрытия страны будут стараться избежать до последнего. Министр подчеркнул, что люди всегда должны оценивать, разумны ли те или иные действия, и не искать возможности законного уклонения от исполнения установленных требований.

Отвечая на вопросы журналистов, Ратас сказал, что спа пока не закрываются, поскольку правительство в своих решениях должно оценивать весь спектр (рабочие места, влияние на экономику и т. д.) и сейчас для закрытии спа нет причин. Кроме того, был разработан специальный пакет мер, которого представители сектора обещали придерживаться.

Мартин Хельме добавил, что жителям Эстонии нужно продержаться еще совсем немного, до появления вакцины. ”Нам нужно сделать так, чтобы деятельность общества продолжалась во время Рождества. Если мы сейчас все закроем, то очень сильно навредим экономике, — заявил министр. — Полное закрытие — очень эффективно, что мы видели на примере других стран, но хотят ли этого жители Эстонии? Справится ли с этим экономика? Давайте сделаем так, чтобы до этого не дошло”.

На вопрос о возможном переходе на дистанционное образование Кийк ответил, что перевод начального или среднего образования будет означать, что многие родители тоже будут вынуждены остаться дома, чего экономика не может себе позволить. А вот частичный перевод более высоких ступеней, где ученики уже более сознательные и самостоятельные, возможен. Ратас также подтвердил, что сейчас среднее образование переводить на удаленное обучение не планируется. Что касается деятельности по интересам, то тут опасность действительно большая и нельзя исключать, что в этой сфере будут введены ограничения вплоть до закрытия.

Смотрите запись с пресс-конференции!

Как стало известно утром, за минувшие сутки коронавирус в Эстонии диагностирован у 451 человека. Коэффициент заболеваемости за последние две недели составляет 358,17 на 100 000 жителей.

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