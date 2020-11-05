05.11.2020, 11:58

ВИДЕО | "Ситуация в Эстонии критична". Правительство сообщило, что новым ограничениям — быть!

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Сегодня в полдень состоялась традиционная пресс-конференция правительства, в которой приняли участие премьер-министр Юри Ратас, министр финансов Мартин Хельме, министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, министр народонаселения Рийна Солман и министр образования и науки Майлис Репс.

”Ситуация в Эстонии критична. Если посмотреть на пандемию COVID-19 в Европе, то она находится в пугающей фазе. Европа — впереди других. Заболеваемость растет в Эстонии и странах Балтии в целом. Ситуация за несколько недель может перерасти в кризис, если мы не сможем остановить распространение. Свой вклад должен внести как частный сектор, так и каждый человек в отдельности”, — сказал премьер-министр Юри Ратас.

Ратас отметил, что правительство уже подготовило необходимы пакет мер, обсуждение которого продолжится сегодня. Из резерва будет выделено 1,5 млн евро на заключение предварительных договоров по приобретению вакцины.

Министр образования и науки Майлис Репс в свою очередь сообщила, что в сфере образования пока ограничений не предвидится, поскольку с медицинской точки зрения меры, подобные весенним, не обоснованы. ”Многим детям дистанционная учеба не подходит. Скорее всего, нам нужно внести поправки в закон”, — отметила она и добавила, что удаленное обучение негативно влияет также на уклад семей, чего хотелось бы избежать.

Министр Рейнсалу подтвердил, что распространение коронавируса находится в фазе роста. ”Надо признать: мы находимся в фазе роста и если не принять дополнительные меры, вирус будет распространяться еще быстрее. Мы должны принимать решения”, — сказал он.

”Определенные регуляции точно будут”, — подтвердил Ратас, отвечая на вопрос журналиста об ограничениях. Какие именно это будут ограничения, станет известно в ближайшие дни. Скорее всего, по словам премьера, они будут касаться общественного транспорта, ношения масок, ограничений при проведении мероприятий.

Рейнсалу также призвал без особой необходимость не ездить за границу.

Правительство на сегодняшнем заседании решило выделить Министерству образования и науки из резерва 880 000 евро на продолжение мониторинга COVID-19 в ноябре и декабре 2020 года. Цель проводимого Тартуским университетом мониторинга в том, чтобы наблюдать, каково реальное распространение коронавируса и течение эпидемии в Эстонии.

Учитывая рост распространения коронавируса, есть основание считать, что правительство также введет какие-нибудь дополнительные ограничения.

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  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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