ВИДЕО | Ситуация с коронавирусом в Эстонии вышла из-под контроля. Кийк не исключил ужесточения ограничений

В пресс-конференции приняли участие медицинский руководитель чрезвычайной ситуации доктор Урмас Суле, министр здоровья и труда Танель Кийк и член правления Medicum Тынис Аллик.

В начале пресс-конференции Урмас Суле отметил, что мы уже привыкли, что в сутки выявляется более 1000 заболевших. За две недели, наряду с Харьюмаа, добавилось много зараженных в Ляэне-Вирумаа и Сааремаа. Больницы северного региона начали увеличивать мощности, что может отразиться на плановом лечении и оказании экстренной помощи. Позже он уточнил, что объемы ограничения планового лечения зависят от каждой больницы, но сейчас уже ограничено около 50% плановой помощи.

Отвечая на вопросы журналистов, Суле отметил, что в последнее время снизилась необходимость стационарного лечения среди самых пожилых пациентов. ”Выросло количество 60-70-летних. В больничном лечении стали нуждаться более молодые люди. В палатах интенсивной терапии много 40-50-летних. Похожая ситуация наблюдалась и при первой волне”, — сказал доктор.

Министр Танель Кийк в свою очередь заявил, что ситуация достигла новых негативных высот. ”Темпы роста вызывают серьезные опасения”, — отметил Кийк, добавив, что если ситуация не улучшится, то вскоре больницы перестанут справляться. ”Скорее всего, придется ужесточить ограничения”, — сказал министр. Ситуация серьезнее, чем предполагалось ранее. ”Ситуация сейчас не находится под контролем”, — заявил Кийк. Отвечая журналисту, он сказал, что если показатель R0 будет больше 1, то правительство должно будет пересмотреть меры и усилить надзор. ”Каждая мера, которую принимает правительство, является результатом договоренности. Сегодня члены научного совета обсудят ситуацию между собой. Если R будет больше 1, то правительству не останется ничего, кроме как рассмотреть возможность дополнительных мер вдобавок к действующим ограничениям. Необходимость в больничном лечении превышает наши возможности”, — пояснил министр.

Тынис Аллик сообщил, что в Эстонии открыто 28 мест тестирования и 3 пунктов на границе. Тестирование на дому осуществляет 11 бригад. В последние недели увеличилось количество направлений на тесты. Важно, чтобы тестирование продолжалось высокими темпами. Около 30% тестов людей, которые пришли по направлению семейного врача, оказываются положительными. Примерно 10% забронировавших время на сдачу анализа не приходит на место.