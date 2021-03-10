ВИДЕО | Ситуация с COVID-19 в Эстонии: выросла заболеваемости среди пожилого населения, в апреле может поступить новый тип вакцины

Юллар Ланно обещает, что уже во втором квартале в Эстонию будут поступать значительно более крупные объемы вакцины от коронавируса.

По его словам, уровень заражения в Эстонии снизился с 1,25 до 1,07, но все еще нужно сохранять бдительность. Иначе в ближайшие дни может сложиться ситуация, когда в стране будет по 2000 новых инфицированных в сутки.

Выросла заболеваемости среди пожилого населения, добавил Ланно. Более чем в четверти случаях человек не знает, где заразился. Основными источниками заражения остаются работа и круг семьи.

Что касается экспресс-тестов на коронавирус, то на рабочем месте и в школах могли бы их проводить специально обученные люди. Однако только ПЦР-тест может точно подтвердить диагноз.

Танель Кийк отмечает, что за последнюю неделю прибавилось более 10 000 инфицированных. "Рост продолжается. Мы можем быть спокойны, когда уровень заражения станет ниже одного", — сказал министр.

Правительство поддержало заключение дополнительного договора с Pfizer/BioNTechiga, что поможет в защите групп риска от вируса, так как сейчас этой вакциной вакцинируют лица 70 лет и старше.

По словам Кийка, сейчас целью является то, чтобы к концу апреля все эстоноземльцы, входящие в группу риска, были вакцинированы.

Коронавирусные ограничения в Эстонии будут действовать как минимум до 11 апреля, а в некоторых секторах, возможно, и дольше, отметил Кийк. Он надеется, что финансовые учреждения пойдут навстречу людям и предложат платежные отпуска.

Катрин Кийск рассказала о приостановлении использования партии вакцины AstraZeneca, пока в Австрии идет расследование. Всего в Эстонию было завезено 9600 доз этой партии, из которых на данный момент осталось 486 доз. Маловероятно, что у партии имеется дефект качества, отметила Кийск.

Она еще раз отметила, что скончавшийся на прошлой неделе 31-летний мужчина не проходил вакцинацию этой партией.

Ле Валликиви добавила, что семейные врачи готовы увеличивать объемы вакцинации, но не хватает самой вакцины. Поступившая в Эстонию партия вакцины AstraZeneca позволяет теперь вакцинировать более молодое население. Семейные врачи надеятся, что Эстония снимет ограничение на вакцинацию людей более старшего возраста вакциной AstraZeneca, как это сделали другие страны.

На данный момент вакцинацию прошли 13 440 сотрудников сферы образования, что составляет более 80% людей в представленных списках. Среди полицейских из спасателей вакцинацию прошли почти 94% желающих. Сейчас идет подготовка и сбор списков доя вакцинации работников социальной сферы и работников по уходу, рассказала Кюлли Фриедеманн.

11 марта должна получить разрешение на продажу вакцина Johnson&Johnson. По словам Тенеля Кийка, графики ее поставки пока не готовы. Возможно, поставки начнутся в апреле.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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