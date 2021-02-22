22.02.2021, 13:25

ВИДЕО | "Ситуация может улучшиться в мае". Каллас и Кийк — о коронавирусе и вакцинации населения

 (17)
EST 1

Специальная комиссия по контролю государственного бюджета вызвала на заседание премьер-министра Каю Каллас и министра здоровья и труда Танеля Кийка, чтобы они дали обзор мерам предотвращения распространения коронавируса и вакцинации населения от него.

В начале заседания Каллас упрекнула комиссию в том, что оно проходит не в онлайн-формате, так как это помогло бы избежать заражения внутри Рийгикогу.

Каллас также заявила председателю комиссии Урмасу Рейнсалу, что за сложившуюся в стране ситуацию отвечает прошлое правительство. "Научный совет сказал, что рост заражения поступает с запозданием в четыре недели. Поэтому в этом случае вы должны задать вопросы, в первую очередь, себе самим", — сказала премьер-министр.

"Наша цель — чтобы система здравоохранения выдержала натиск. В то же время мы хотим, чтобы общество было насколько можно более открытым", — подчеркнула она.

По ее словам, сейчас помочь может то, если заражение сократится среди пожилых людей. Для этого нужно в порядке приоритета вакцинировать от коронавируса группы риска и пожилое население. Однако ситуацию осложняет то, что у Эстонии по-прежнему слишком мало доз вакцины.

Танель Кийк подчеркнул, что показатели заражения сейчас находятся на рекордном уровне. Тем не менее данные а прошлую неделю показывают, что заражение среди пожилых сократилось, зато увеличилось заражение среди молодежи.

Кийк пообещал, что объемы поставок вакцины должны в ближайшее время увеличиться. В марте в Эстонию должны поступить 19 200 доз вакцины Moderna, а до этого, 25 февраля должны прийти 6000 доз Moderna. В начале апреля Эстония должна получить 42 712 доз вакцины AstraZeneca.

На данный момент прошли вакцинацию около 30 000 сотрудников сферы здравоохранения и работников подобных учреждений, 25 000 жителей и работников домов призрения, а также около 360 000 людей старше 70 лет и имеющих опасные диагнозы.

Таким образом сейчас как минимум одну дозу вакцины получили 4,7% населения Эстонии, а две дозы — 2%.

Также высказался вирусолог и член консультирующего правительство научного совета Андрес Меритс, который выступал от своего имени, а не имени совета. По оценке вирусолога, за ростом распространения коронавиурса в стране стоит возвращение к контактному обучению в школах.

Меритс считает, что введенные на две недели более жесткие ограничения не смогут остановить распространение вируса — для этого необходимо большее.

"Согласно всем предположениям, нас ждут от двух до трех сложных месяцев. Ситуация может улучшиться в мае, так как тогда будет вакцинировано больше людей и погода улучшится", — сказал вирусолог.

По его словам, крайне важно, какие показателями заражения мы будем иметь на начало мая: если они будут рекордными, то повторится шведский сценарий и ситуацию возьмут под контроль лишь в конце августа, а если же они будут ниже, чем в мае прошлого года, то ситуация и экономика могут стабилизироваться уже летом.

Штрафы тем, кто не носит маски в общественный помещениях, вводить не планируется. Кийк объяснил, что сложно понять, почему человек не носит маску: из принципов или же по медицинским причинам.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Читайте также: