ВИДЕО | "Ситуация может улучшиться в мае". Каллас и Кийк — о коронавирусе и вакцинации населения

В начале заседания Каллас упрекнула комиссию в том, что оно проходит не в онлайн-формате, так как это помогло бы избежать заражения внутри Рийгикогу.

Каллас также заявила председателю комиссии Урмасу Рейнсалу, что за сложившуюся в стране ситуацию отвечает прошлое правительство. "Научный совет сказал, что рост заражения поступает с запозданием в четыре недели. Поэтому в этом случае вы должны задать вопросы, в первую очередь, себе самим", — сказала премьер-министр.

"Наша цель — чтобы система здравоохранения выдержала натиск. В то же время мы хотим, чтобы общество было насколько можно более открытым", — подчеркнула она.

По ее словам, сейчас помочь может то, если заражение сократится среди пожилых людей. Для этого нужно в порядке приоритета вакцинировать от коронавируса группы риска и пожилое население. Однако ситуацию осложняет то, что у Эстонии по-прежнему слишком мало доз вакцины.

Танель Кийк подчеркнул, что показатели заражения сейчас находятся на рекордном уровне. Тем не менее данные а прошлую неделю показывают, что заражение среди пожилых сократилось, зато увеличилось заражение среди молодежи.

Кийк пообещал, что объемы поставок вакцины должны в ближайшее время увеличиться. В марте в Эстонию должны поступить 19 200 доз вакцины Moderna, а до этого, 25 февраля должны прийти 6000 доз Moderna. В начале апреля Эстония должна получить 42 712 доз вакцины AstraZeneca.

На данный момент прошли вакцинацию около 30 000 сотрудников сферы здравоохранения и работников подобных учреждений, 25 000 жителей и работников домов призрения, а также около 360 000 людей старше 70 лет и имеющих опасные диагнозы.

Таким образом сейчас как минимум одну дозу вакцины получили 4,7% населения Эстонии, а две дозы — 2%. На следующей неделе планируется вакцинировать от 25 до 30 тысяч людей.

Также высказался вирусолог и член консультирующего правительство научного совета Андрес Меритс, который выступал от своего имени, а не имени совета. По оценке вирусолога, за ростом распространения коронавиурса в стране стоит возвращение к контактному обучению в школах.