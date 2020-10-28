ВИДЕО | Ситуация больше не стабильная. За сутки прибавилось 125 положительных тестов на коронавирус. Ведомства рассказали о положении дел

Заместитель гендиректора Департамента здоровья в области охраны здоровья Мари-Анне Хярма сказала, что если на прошлой неделе можно было говорить о стабильной ситуации, то сейчас все изменилась. Она сообщила, что за сутки прибавилось 125 положительных тестов на коронавирус, большая часть из которых пришла из центра по уходу в Рапламаа. Сейчас Департамент здоровья работает над выявлением других очагов.

По словам Хярма, по состоянию на 27 октября в Эстонии насчитывалось 23 активных очага, половина из которых связана с работой. Часть очагов связана со школами.

Хярма добавила, что количество бессимптомных носителей вируса увеличивается. ”Если вы подозреваете, что контактировали с больным, обращайте внимание даже на легкие симптомы болезни: головную боль и першение в горле”, — отметила Хярма и добавила, что сейчас в случае необходимости тестирование проводится очень быстро.

По-прежнему, по ее словам, много случаев завозится из-за границы, как правило из России и Украины, а также Финляндии и Польши.

Хярма подчеркнула, что на настоящий момент ситуация неплохая, но есть риск скрытого распространения коронавируса.

”Жители Эстонии молодцы, мы справимся. Мы преодолеем это, но очень важно то, как мы будем вести себя сами, какой пример подадим семье, друзьям, коллегам”, — отметила она.

Заместитель генерального директора Инспекции труда Меэли Мийдла-Ванаталу в свою очередь призвала работодателей обращаться в инспекцию в случае возникновения вопросов о коронавирусе. Для предотвращения распространения вируса на рабочем месте, по ее словам, очень важно сотрудничество между работодателем и работниками. Работодатель должен доходчиво объяснить работникам, почему важно соблюдать необходимые требования как на работе, так и во время отдыха.

Представитель ведомства добавила, что также важно, чтобы сотрудники не скрывали, что заболели и не боялись своевременно сообщать даже о незначительных симптомах.

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