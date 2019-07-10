10.07.2019, 21:35
ВИДЕО | Сирены десятков машин Скорой помощи взорвали тихий Хаапсалу
В Хаапсалу второй день проходят учения, организованные Союзом работников скорой помощи Эстонии. В учениях принимают участие 180 человек. Сегодня принимающие участие в учениях бригады проехали по улицам города.
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