ВИДЕО | Сийм Каллас: финны живут лучше, чем мы

"После восстановления независимости у Эстонии было две цели: присоединиться к европейскому сообществу и догнать Финляндию. Все было сосредоточено на этом, — вспоминает Сийм Каллас. — Сейчас мы в Евросоюзе и сократили разрыв между уровнем жизни в Финляндии и Эстонии. Конечно, финны живут лучше, чем мы. Проблемы еще есть. Уже в советское время мы открыто говорил, что хотим быть частью Европейского союза, членом НАТО — немного позже. В то время эта была более деликатная тема. Это все воплотилось. Можно сказать, что Эстония сегодня живет достаточно хорошо, но есть проблемы, это естественно. Я не думаю, что есть государства, где нет проблем".

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