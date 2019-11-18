ВИДЕО | Сийм Каллас: действительно трудно убить, вероятно, только президентов США и России

"Меня безумно много ругали, в том числе через социальные сети. Может быть, там были и угрозы, я не обращал на них внимания", — сказал Сийм Каллас в ответ на вопрос, угрожали ли ему когда-нибудь.

Делопроизводство по факту угроз убийством начинают в случае, если их реализацию считают вероятной. Но в каком случае автор угроз должен нести реальное наказание?

"Я думаю, что это вопрос служб безопасности", — сказал политик и добавил, что эту тему во всем мире очень много обсуждали.

Каллас пояснил, что, вероятно, очень трудно убить только президентов США и России, потому что ни один другой политик не защищен так хорошо. Главная работа телохранителей в том, чтобы держать в стороне людей с психическими расстройствами, которые хотят каким-то образом продемонстрировать свое презрение, добавил он, однако в то же время отметил, что невозможно, чтобы телохранитель всегда был рядом.

"Увидеть и предотвратить реальную угрозу — это серьезный и сложный вопрос", — констатировал Каллас.

"Одним, другим или третьим образом должен быть наказан каждый автор угроз", — посчитал социал-демократ Ивари Падар. Каким это наказание должно быть, решать полиции и их многолетнему опыту, добавил он.