ВИДЕО | Семейный врач завтра идет вакцинироваться от коронавируса: мой выбор на 100% основывается на знаниях

Представитель Общества семейных врачей Кармен Йоллер отметила на сегодняшней пресс-конференции, что она завтра вместе с коллегами получит первую дозу вакцины. Йоллер сказала, что и у нее первоначально было достаточно скепсиса относительно вакцинации. Как семейный врач приняла такое решение?

Выясняется, что за ее решением стоит много фоновой работы. "Будучи врачом я понимаю, что читала. Для чтения исследований должны быть фоновые знания, чтобы не понять вещи неправильно, — отметила Йоллер Delfi. — Я узнаю, если это качественное научное исследование".

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!