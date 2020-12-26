ВИДЕО | Семейный врач завтра идет вакцинироваться от коронавируса: мой выбор на 100% основывается на знаниях
Первый европоддон в вакцинами уже в Эстонии. Почему стоит доверять наскоро изготовленной вакцине? Как она вообще так быстро дошла до народа?
Первый европоддон в вакцинами уже в Эстонии. Почему стоит доверять наскоро изготовленной вакцине? Как она вообще так быстро дошла до народа?
Представитель Общества семейных врачей Кармен Йоллер отметила на сегодняшней пресс-конференции, что она завтра вместе с коллегами получит первую дозу вакцины. Йоллер сказала, что и у нее первоначально было достаточно скепсиса относительно вакцинации. Как семейный врач приняла такое решение?
Выясняется, что за ее решением стоит много фоновой работы. "Будучи врачом я понимаю, что читала. Для чтения исследований должны быть фоновые знания, чтобы не понять вещи неправильно, — отметила Йоллер Delfi. — Я узнаю, если это качественное научное исследование".
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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