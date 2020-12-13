ВИДЕО | Семейный врач: я хожу в магазин утром или вечером

“Совсем скоро наступит Рождество и Новый год. И в этом году все совсем по-другому”, — сказала Тереп, преставитель Центра семейных врачей. Смотрите видео!

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