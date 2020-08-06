ВИДЕО | ”Сценарий изменился”. Правительство рассказало о ситуации в стране

Премьер-министр Юри Ратас сказал, что заболеваемость растет и правительство больше не исходит из того сценария, что в прошлом месяце. По словам Ратаса, важно, чтобы люди действовали ответственно и следовали правилам, чтобы предотвратить масштабную эпидемию.

”Если они не будут исполняться, заболеваемость вырастет”, — подчеркнул он.

Министр социальных дел Танель Кийк также сказал, что нужно следовать правилам и сейчас многое зависит от поведения людей. По его словам, на настоящий момент нет причин для введения общегосударственных ограничений, но ближайшие недели покажут, сможем ли мы взять под контроль распространение вируса. Сейчас, его мнению министра, есть смысл говорить о региональных ограничениях, как это происходит и других странах ЕС.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!