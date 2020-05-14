ВИДЕО | С ядом и лопатой против "мести Сталина" — так в Эстонии уничтожают борщевик

"Он за лето вырастает огромным, и тогда получалось много корма для животных, — сказала главный специалист Департамента окружающей среды по охране видов Эйке Вунк. — Поэтому его по-прежнему много по краям полей и на полях".

Вунк показала Maaleht в Вильяндимаа одну колонию борщевика, от цветших в прошлом году растений которой остались засохшие высокие стебли, вокруг которых, однако, разрастаются новые зеленые листья. Если не уничтожить их, вскоре почва там будет усеяна миллионами новых семян, из которых вырастут выделяющие опасный для человека сок гиганты. Окружающей природе борщевик тоже наносит вред, потому что вытесняет другие виды растений и захватывает все большие территории.

Вунк рассказывает на примере одной колонии, как в этом году уничтожают борщевик примерно на 2000 гектарах и как каждый может сделать это и сам в своем саду.

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