09.05.2020, 18:02
ВИДЕО с Военного кладбища | "СССР, Англия и США в те времена были все вместе, нехорошо ходить только с российским флагом"(12)
Репортер RusDelfi заметил необычного мужчину, в руках которого было три флага — России, США и Англии. RusDelfi узнал, почему он пришел именно так к "Бронзовому солдату".
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