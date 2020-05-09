ВИДЕО с Военного кладбища | "СССР, Англия и США в те времена были все вместе, нехорошо ходить только с российским флагом"

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Репортер RusDelfi заметил необычного мужчину, в руках которого было три флага — России, США и Англии. RusDelfi узнал, почему он пришел именно так к "Бронзовому солдату".