09.05.2020, 16:10
ВИДЕО с Военного кладбища | ”Это праздник для всей земли — была угроза мирового порабощения”
Смотрите интервью RusDelfi с посетителем Военного кладбища 9 мая 2020 года.
Смотрите интервью RusDelfi с посетителем Военного кладбища 9 мая 2020 года.
"В борьбе с фашистской Германией большую роль сыграла армия Советского союза, которая и закончила эту зловещую войну. Это великий день", — сказал один из посетителей "Бронзового солдата.
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