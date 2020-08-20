ВИДЕО | С сегодняшнего дня можно скачать эстонское приложение HOIA для борьбы с коронавирусом

”Самый эффективный способ сдержать распространение коронавируса — это в случае появления симптомов заболевания оставаться дома и обращаться к семейному врачу, а также при передвижении держаться на безопасном расстоянии от других людей. Однако, если мы хотим продолжить жить обычной жизнью, то есть ходить на работу и в школу, в театр и на концерты, пользоваться общественным транспортом или путешествовать, то скорее всего мы не всегда сможем держаться на достаточном расстоянии. Департамент здоровья продолжит свою повседневную работу по выявлению инфицированных и их близких контактов, но мы также можем внести свой вклад в предотвращение распространения вируса. Мобильное приложение — это дополнительная действенная мера для уменьшения потенциальных контактов с коронавирусом. Я призываю жителей Эстонии заботиться о себе и своих близких, а также помогать в борьбе с коронавирусом конфиденциально и безопасно с помощью приложения”, — сказал министр социальных дел Танель Кийк.

Если какой-либо пользователь мобильного приложения заболеет, то он отметит себя (то есть свой анонимный код) заболевшим и другие пользователи приложения получат уведомление о возможном близком контакте с зараженным. Приложение уведомляет пользователя в том случае, если его телефон находился во время инфекционного периода на расстоянии двух или менее метров и как минимум в течение 15 минут с телефоном инфицированного. Приложение также предоставляет начальные инструкции о том, как действовать. Таким образом, приложение также будет информировать людей, которых сам инфицированный человек не знает или не помнит, позволяя им принимать меры для защиты своего здоровья и здоровья других.

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При разработке приложения особое внимание было уделено конфиденциальности и безопасности. Мобильные телефоны общаются друг с другом с помощью радиосигналов Bluetooth, обмениваясь кодами, которые ничего не говорят о пользователях приложения. Через приложение государство не получает никакой информации о личности инфицированных или их близких контактах.

”Мы внедрили решение по обеспечению конфиденциальности приложения „Hoia” до начала работ по программированию. Местонахождение людей не отслеживается, а данные о состоянии здоровья обрабатываются только для того, чтобы проверить, действительно ли человек болен коронавирусом, прежде чем отправлять уведомления. Разработка данного приложения была примером для государства как запускать услуги на основании данных”, — отметил член правления Cybernetica AS Дан Богданов.

Мобильное приложение было создано в сотрудничестве между министерством социальных дел, центром инфосистем здоровья и благополучия и 12 эстонскими предприятиями — Cybernetica, Fujitsu Estonia, Guardtime, Icefire, Iglu, Mobi Lab, Mooncascade, Velvet, FOB Solutions, Heisi IT OÜ, Bytelogics и ASA Quality Services OÜ. В разработку приложения также свой вклад внесла швейцарская группа проекта DP-3T, а созданное ею решение является основой эстонского приложения.

”Основная функция приложения — это информировать пользователя о том, был ли он в тесном контакте с инфицированным COVID-19 человеком. Однако информация о заражении человека и его близких контактах является частной и ее нельзя распространять. Таким образом, мы можем сказать, что разработкой приложения мы разрешили своего рода противоречие. Мы разрешили это противоречие благодаря современной криптографии, используемой в приложении”, — сказал разработчик программного обеспечения Icefire Алексей Бляхин.

Сначала мобильное приложение Hoia можно будет использовать только в Эстонии. Следующий шаг — обмен анонимными кодами контактных за пределами страны для того, чтобы приложение можно было использовать, например, во время путешествия или командировки.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!