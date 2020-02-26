ВИДЕО | С первым днем зимы! В Таллинне приступили к укладке асфальта

"Рабочие заделывают дырку специальным зимним раствором, — пояснил RusDelfi заместитель председателя управы Хааберсти Олег Сильянов. Это запланированные работы, если есть глубокая пробоина, то мы обязаны ее заделать, иначе водители могут повредить свои автомобили".

"Это временно решение. Стоит отметить, что площадь работ небольшая. Как заверили специалисты, используется специальная технология для работы зимой. Снег не должен повлиять на качество", — заверил представитель района.

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