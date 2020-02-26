ВИДЕО | С первым днем зимы! В Таллинне приступили к укладке асфальта

Читатель RusDelfi отправил в редакцию видео, на котором видно, как в столичном районе Хааберсти кладут асфальт именно в тот день, когда пошел снег. Смотрите видео!
"Рабочие заделывают дырку специальным зимним раствором, — пояснил RusDelfi заместитель председателя управы Хааберсти Олег Сильянов. Это запланированные работы, если есть глубокая пробоина, то мы обязаны ее заделать, иначе водители могут повредить свои автомобили".
"Это временно решение. Стоит отметить, что площадь работ небольшая. Как заверили специалисты, используется специальная технология для работы зимой. Снег не должен повлиять на качество", — заверил представитель района.
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