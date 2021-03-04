ВИДЕО | С первого раза не понял! Охранникам пришлось применить силу и вызвать полицию, чтобы молодой человек осознал необходимость ношения маски

Пресс-секретарь охранной фирмы G4S Реймо Рая пояснил, что когда молодой человек в первый раз прохаживался в центре Виру, он не пожелал объяснить охране, почему не носит маску.

Представители охранной фирмы побеседовали с парнем и выпроводили его из центра.

По всей видимости, смысл сказанного так и не дошел до человека, потому что вскоре он появился опять без маски в терминале Виру.

"Он провоцировал охранников и отказывался выполнять их распоряжения", — сказал Рая. Сотрудники решили вновь выставить его из общественного помещения, но молодой человек оказал сопротивление.

"На место вызвали полицию, которая с ним побеседовала и вывела из центра", — сообщил Рая, по словам которого, подобные инциденты всё-таки являются единичными. "Все больше посетителей торговых центров образцово носять маски, большое им спасибо за то, что помогают всем нам сохранить здоровье".

Как сказал Рая, есть и такие, кто не надевает маски по принципильным соображениям, но такие ситуации разрешаются спокойно: человек или покидает торговый центр, или надевает маску.

"Если введенные правила, в том числе обязанность носить маску, не соблюдаются, то у работников охраны есть право ограничить передвижение нарушителя на территории центра", — напомнил Рая. Он также еще раз отметил, что у частных предприятий есть право вводить на своей территории для обеспечения безопасности необходимые нормы поведения.

Начальник патрульной службы Кесклинна Таави Кирсс подтвердил факт вызова полиции работниками охраны центра Виру, где в служебное помещение был доставлен несовершеннолетний парень, отказывавшийся надеть маску.

"По предварительным данным молодой человек был с друзьями, он отказывался носить маску. Когда охранник вывел молодого человек, то молодежь вернулась через другую дверь и вела себя провокационно, сознательно ставя в опасность здоровье других людей", — описал произошедшее Кирсс.

Он также добавил, что у предприятий есть не только право вводить на своей территории правила поведения для обеспечения безопасности работников и посетителей, но и право осуществлять надзор за соблюдением этих правил.