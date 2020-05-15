ВИДЕО | С открытием границ в сторону Латвии тут же ринулись алкотуристы

В пятницу открылись границы между тремя странами Балтии: Эстонией, Латвией и Литвой. Служба новостей телеканала TV3 побывала на пограничных пунктах эстонско-латвийской границы в Валга и Икла.
Особое внимание съемочная группа обратила на покупательскую активность в приграничных латвийских магазинах.
Журналисты отмечают, что движение в направлении магазинов было довольно плотным. Впрочем, смотрите сами на видео от TV3.
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