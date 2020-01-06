ВИДЕО | С наступающим Рождеством! Поздравление Митрополита Таллиннского и всея Эстонии Евгения

По случаю праздника к православным верующим Эстонии обратился с посланием Митрополит Таллиннский и всея Эстонии Евгений.

Расписание рождественских богослужений (orthodox.ee)

6 января, в понедельник – Всенощное бдение, 7 января, во вторник – в 00.00 ранняя Божественная литургия (митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений) и в 9:00 поздняя Божественная литургия (епископ Маардуский Сергий) в Таллинском Александро-Невском соборе.

7 января в 17:00 - Великая Вечерня в Таллинском Александро-Невском соборе.

8 января, в среду – Божественная литургия в храме в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» г. Таллина (митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений) и в Таллинском Александро-Невском соборе (епископ Маардуский Сергий).

9 января, в четверг – Божественная литургия в Успенском соборе Пюхтицкого монастыря.