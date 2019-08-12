ВИДЕО с карьера Айду | "За 53 года жизни ни разу не видел медведей, а тут сразу четверо!"(7)
Компания отдыхающих на карьере Айду (Ида-Вирумаа) в минувшие выходные стала свидетелем редкого зрелища: семья косолапых устроила в водах водоема заплыв.
Компания отдыхающих на карьере Айду (Ида-Вирумаа) в минувшие выходные стала свидетелем редкого зрелища: семья косолапых устроила в водах водоема заплыв.
Находившийся в лодке и снимавший плывущих животных Матти сказал порталу Lemmikloom, что встреча с медведями имела место в пятницу, примерно в пять часов в канале Айду. Открывшаяся картина - мишка покрупнее впереди, еще трое вслед за ним - вызвала у отдыхающих оживление.
"За свои 53 года я ни разу не видел медведя на природе, а тут сразу четверо плывущих зверя! Честно говоря, никто из нас раньше не видел медведей на природе".
Страха перед сильным зверем у компании не было, но и подплывать поближе к медвежьему семейству они не решились.
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