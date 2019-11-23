23.11.2019, 19:20

ВИДЕО С ДРОНА | В июне и сейчас. Рейди теэ почти готова и откроется через считанные дни


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В следующую пятницу, 29 ноября, откроют долгожданную Рейди теэ. На видео выше можно увидеть наглядное сравнение, как продвинулось строительство дороги с начала июня. Ниже можно ознакомиться с графическим решением.

Одновременно в Рейди теэ откроется и автобусная линия номер 66, которая соединит Ласнамяэ и Пыхья-Таллинн. Конечными остановками станут "Прийсле" и "Пельгуранна".

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