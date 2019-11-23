23.11.2019, 19:20
ВИДЕО С ДРОНА | В июне и сейчас. Рейди теэ почти готова и откроется через считанные дни
В следующую пятницу, 29 ноября, откроют долгожданную Рейди теэ. На видео выше можно увидеть наглядное сравнение, как продвинулось строительство дороги с начала июня. Ниже можно ознакомиться с графическим решением.
Признак нищеты: вещи, которые нельзя держать дома
Стало известно, какая группа крови несет долголетие
Родители убитой Соколовым студентки побывали в его квартире
Что выяснил следственный комитет по факту смерти Исаева