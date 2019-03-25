ВИДЕО С ДРОНА и ФОТО: В 70-ю годовщину мартовской депортации по всей Эстонии зажигают тысячи свечей

Традиционно поминальные свечи зажгли в Таллинне на площади Вабадузе, в Тарту на Ратушной площади, в Пярну на площади Независимости и в Нарве на Ратушной площади.

В Таллинне на площади Вабадузе:

Вечером один из символов преступлений тоталитарных режимов, бывшая Батарейная тюрьма со стороны моря окрасилась в красный цвет:

В Тарту свечи в память о депортированных зажгли на Ратушной площади:

На певческом поле Вильянди в память о депортированных из уезда зажгли 2479 свечей:

В Курессааре на центральной площади в память о жертвах депортации зажгли 1056 свечей: