ВИДЕО С ДРОНА и ФОТО: В 70-ю годовщину мартовской депортации по всей Эстонии зажигают тысячи свечей(184)
По всей Эстонии сегодня зажгут тысячи свечей, чтобы почтить память жертв состоявшейся 70 лет назад мартовской депортации.
По всей Эстонии сегодня зажгут тысячи свечей, чтобы почтить память жертв состоявшейся 70 лет назад мартовской депортации.
Традиционно поминальные свечи зажгли в Таллинне на площади Вабадузе, в Тарту на Ратушной площади, в Пярну на площади Независимости и в Нарве на Ратушной площади.
В Таллинне на площади Вабадузе:
Вечером один из символов преступлений тоталитарных режимов, бывшая Батарейная тюрьма со стороны моря окрасилась в красный цвет:
В Тарту свечи в память о депортированных зажгли на Ратушной площади:
На певческом поле Вильянди в память о депортированных из уезда зажгли 2479 свечей:
В Курессааре на центральной площади в память о жертвах депортации зажгли 1056 свечей:
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