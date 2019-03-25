25.03.2019, 16:03

ВИДЕО С ДРОНА и ФОТО: У мемориала Маарьямяэ вспоминают жертв мартовской депортации

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В память о жертвах мартовской депортации сегодня у мемориала Маарьямяэ проходит поминальная церемония, возлагают венки.

В 16 часов на мемориале жертвам коммунизма в Таллинне начинается памятная церемония и возложение венков. В ходе церемонии будут открыты новые именные таблички, посвященные 200 жертвам репрессий, а также памятная доска без вести пропавшим жертвам. Эти имена были установлены при содействии родственников после открытия мемориала в августе 2018 года.

На церемонии произнесут речь президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд, министр юстиции Урмас Рейнсалу, председатель Эстонского союза ”Мементо” Арнольд Альясте и представитель Эстонского союза студенческих корпораций Хенри Зибо.

На открытии новых именных табличек выступит писательница и поэтесса Леэло Тунгал, чья бабушка была депортированная в 1949 году — ее имя на одной из табличек. Об исследовательской работе, стоящей за мемориалом, расскажет член правления Эстонского института исторической памяти Меэлис Марипуу. Выступит оркестр.

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