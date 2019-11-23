23.11.2019, 09:11
ВИДЕО | С днем рождения, Delfi! Смотрите, как менялась главная страница новостного портала в течение 20 лет(1)
Самый популярный — и, возможно, ваш любимый — новостной портал Эстонии Delfi отмечает свое 20-летие. Смотрите, как за эти года успела поменяться главная страница Delfi!
Обнародована важная переписка жестоко убитой аспирантки СПбГУ
Решена судьба историка-расчленителя
Знакомый Соколова рассказал о смерти его первой жены
Протурецкие боевики показали подготовку к казни женщины